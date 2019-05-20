Арест и. о. главы Госслужбы занятости: залог составляет 20 млн грн. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n122144-arest-i-o-glavy-gosslujby-zanyatosti-zalog-sostavlyaet-20-mln-grn.html

Ракурс

Печерский суд Киева избрал меры пресечения чиновникам, которых задержали на взятке 480 тыс. грн от бизнесмена, и посреднику.

Loading...

Так, и. о. главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко был взят под стражу. Размер его залога составляет 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования (ГБР).

Заместителя руководителя управления Государственной службы занятости также арестовали, однако, его залог составляет 9,6 млн грн. Посредника взяли под круглосуточный домашний арест.

Правоохранители разоблачили должностных лиц, которые получали откаты от предпринимателей за осуществление ремонтных и строительных работ в центрах занятости.

За договор на работы в Житомирской области стоимостью 33 млн грн бизнесмен должен был заплатить взятку. Средства передавали в кабинете чиновника.

Всех фигурантов задержали в пятницу в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители сообщили им о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Если их вину докажут, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от пяти до 12 лет.

Как ранее сообщалось, чиновник государственной фискальной службы в Одесской области продавал информацию с ограниченным доступом.