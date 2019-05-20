Арешт в. о. голови Держслужби зайнятості: застава становить 20 млн грн. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n122144-aresht-v-o-golovy-derjslujby-zaynyatosti-zastava-stanovyt-20-mln-grn.html

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Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям, яких затримали на хабарі 480 тис. грн від бізнесмена, та посереднику.

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Так, в. о. голови Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко був взятий під варту. Розмір його застави становить 20 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідування (ДБР).

Заступникакерівника управління Державної служби зайнятостітакож арештували, однак, його застава становить 9,6 млн грн. Посередника взяли під цілодобовий домашній арешт.

Правоохоронці викрили посадовців, які отримували відкати від підприємців за здійснення ремонтних та будівельних робіт у центрах занятості.

За договір на роботи у Житомирській області вартістю 33 млн грн бізнесмен мав сплатити хабар. Кошти передавали у кабінеті чиновника.

Усіх фігурантів було затримано у п’ятницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці повідомили їм про підозру у скоєнні дій, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Якщо їхню вину доведуть, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від п’яти до 12 років.

Як раніше повідомлялося, чиновник державної фіскальної служби в Одеській області продавав інформацію з обмеженим доступом.