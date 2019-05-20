Володимир Зеленський – шостий президент України. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122143-golovni-novyny-za-20-travnya-inavguraciya-prezydenta-zelenskogo-ta-rozpusk-verhovnoyi-rady.html

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Володимир Зеленський, який переміг на президентських виборах в Україні, 20 травня офіційно став главою держави. У приміщенні Верховної Ради новий гарант Конституції склав присягу на вірність українському народу. Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук вручила обраному президенту посвідчення глави держави, а глава Конституційного суду Наталя Шаптала вручила Зеленському булаву, печатку, знак президента і посвідчення президента. Новому главі держави вже представили командувачів видами Збройних сил України та силових відомств. Також Зеленського сьогодні вітали очільники іноземних делегацій.

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Після вступу на посаду президента Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Очікується, що 21 травня питання дострокового припинення повноважень парламенту Зеленський обговорить із фракціями Верховної Ради. Також новий глава держави відзначив, що вимагає від депутатів прийняти закон про скасування недоторканності депутатів, новий закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також проголосувати за Виборчий кодекс. Новий президент вимагає звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генпрокурора та міністра оборони.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак сьогодні оголосили про те, що подали у відставку. Крім того, Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони.

На оголошення Зеленського про розпуск Ради відреагували деякі політичні сили. Так, музикант Святослав Вакарчук заявив, що партія «Голос» братиме участь у найближчих виборах до Верховної Ради, незалежно від дати їх проведення. Створити спільне партію вирішили мер Харкова Геннадій Кернес та міський голова Одеси Геннадій Труханов. Політики разом підуть на парламентські вибори.

Група невідомих осіб сьогодні заблокувала роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Молодики спортивної зовнішності не впускали до будівлі ВККСУ частині членів комісії. Про інцидент поінформували Національну поліцію.