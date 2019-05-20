Владимир Зеленский – шестой президент Украины. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n122143-glavnye-novosti-za-20-maya-inauguraciya-prezidenta-zelenskogo-i-rospusk-verhovnoy-rady.html

Ракурс

Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах в Украине, 20 мая официально стал главой государства. В помещении Верховной Рады новый гарант Конституции принес присягу на верность украинскому народу. Председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук вручила избранному президенту удостоверение главы государства, а глава Конституционного суда Наталья Шаптала вручила Зеленскому булаву, печать, знак президента и удостоверение президента. Новому главе государства уже представили командующих видами Вооруженных сил Украины и силовых ведомств. Также Зеленского сегодня приветствовали руководители иностранных делегаций.

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После вступления на должность президента Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Ожидается, что 21 мая вопрос о досрочном прекращении полномочий парламента Зеленский обсудит с фракциями Верховной Рады. Также новый глава государства отметил, что требует от депутатов принять закон об отмене неприкосновенности депутатов, новый закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также проголосовать за Избирательный кодекс. Новый президент требует уволить с должностей главу Службы безопасности Украины, Генпрокурора и министра обороны.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак сегодня объявили о том, что подали в отставку. Кроме того, Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

На объявление Зеленского о роспуске Рады отреагировали некоторые политические силы. Так, музыкант Святослав Вакарчук заявил, что партия «Голос» будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду, независимо от даты их проведения. Создать совместное партию решили мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Политики вместе пойдут на парламентские выборы.

Группа неизвестных лиц сегодня заблокировала работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Молодые люди спортивной внешности не впускали в здание ВККСУ часть членов комиссии. Об инциденте проинформировали Национальную полицию.