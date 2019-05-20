Неизвестные блокируют работу квалификационной комиссии судей, фото — ВККСУ

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Неизвестные активисты блокируют работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Заявление о препятствовании работе комиссии и соответствующие фото сегодня обнародовала пресс-служба ВККСУ.

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Там утверждают, что утром 20 мая два десятка неизвестных лиц спортивной внешности начали блокировать вход в офис Высшей квалификационной комиссии судей Украины, что на улице Генерала Шаповала, 9.

Молодые люди заблокировали вход в здание ВККСУ для части членов комиссии. Они называют себя общественными активистами, однако не указывают, какую именно организацию представляют.

В ВККСУ утверждают, что «работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, а проведение квалификационного оценивания сорвано». Об инциденте сообщили в Национальную полицию.

Подчеркиваем, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений, которые удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами, — говорится в заявлении ВККСУ.

На сайте ВККСУ сообщается, что сегодня в 9.30 должно было состояться заседание комиссии. В его повестке дня был вопрос о поддержке решений коллегий комиссии, принятых в рамках процедуры квалификационного оценивания 11 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

Напомним, что 10 мая квалифоценивание проигнорировали 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые недавно признали незаконной национализацию «ПриватБанка». Они объяснили свое отсутствие болезнью.