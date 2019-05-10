ВККСУ перенесла оценивание 34 судей Окружного админсуда Киева из-за массовой неявки / Фото: ВККСУ

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Ракурс

Судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые недавно признали незаконной национализацию «ПриватБанка», не явились на обязательное квалификационное оценивание, ссылаясь на болезнь. В связи с массовой неявкой Высшей квалификационной комиссии судей пришлось перенести дату экзамена.

Почти все судьи Окружного административного суда Киева включая главу Вовка и судей, которые выносили решение по «ПриватБанка» не пришли на сдачу экзамена в рамках оценивания, которое проводит Высшая квалификационная комиссия судей Украины, — написал член Общественного совета добропорядочности при ВККСУ Роман Маселко в Facebook.

По информации ВККСУ, семь судей пришли на оценивание, а 34 — нет. Также в Высшей квалифкомиссии судей напомнили, что отсутствие на экзамене без уважительных причин является основанием для увольнения судьи.

ВККСУ выяснила, что произошло с этими судьями — они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни, — рассказал секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

Также сегодня стало известно, что судьи Окружного админсуда Киева должны явиться на экзамен 21 мая. Напомним, минимально допустимый балл экзамена — 50% от максимально возможного балла: в случае получения судьей 50% и более от максимально возможного балла за составление анонимного письменного тестирования; 50% и более от максимально возможного балла за выполнение практического задания.

Напомним, ранее глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что у новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет сохраняться возможность распустить Верховную Раду до 14 июня, а не до 27 мая, как считает ряд экспертов.