Инцидент произошел 21 апреля, фото: Tengrinews

https://racurs.ua/n121779-grajdanin-polshi-pogib-vo-vremya-draki-s-gruppoy-ukraincev.html

Ракурс

Гражданин Польши погиб в результате драки между поляками и украинцами перед магазином в центре города Ґожув-Великопольский, расположенного на западе страны.

Инцидент произошел вечером 21 апреля, сообщает «Польское радио».

В драке участвовали четверо поляков и столько же украинцев. 40-летнему поляку разбили голову, через четыре дня он скончался в больнице.

По словам друга погибшего, конфликт возник из-за того, что граждане Украины пошло оскорбили работниц магазина. После сделанного группой поляков замечания началась драка.

После этого инцидента трое граждан Украины спрятались в расположенном рядом доме, где их задержала полиция.

В прокуратуре города отмечают, что во время драки украинцы применяли ножи. Им предъявлено обвинение в избиении, приведшем к смерти. За это правонарушение польское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет. Сейчас граждане Украины находятся под стражей.

Напомним, от Польши в Европарламент впервые баллотируются украинские мигранты с польским гражданством. Они находятся в списках левой партии «Весна» и праворадикального движения «Конфедерация».