Коломойский о куме Путина: С Медведчуком не общаюсь с 2014 года из-за Крыма, фото — Лица

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Олигарх Игорь Коломойский в своем новом интервью выразил убеждение, что одиозный украинский политик Виктор Медведчук никому не нужен.

На вопрос журналиста, о том, что «Медведчук никогда не был так нужен, как сейчас», Коломойский ответил прямо противоположно: «Медведчук вообще никому не нужен».

Олигарх объяснил в интервью «РБК-Украина», что Медведчук «пять лет ничего не делал» и не освобождал украинских военных, взятых в плен на Донбассе.

Есть третий пункт минских договоренностей — менять всех на всех, — отметил Коломойский.

Он признался, что перестал общаться с кумом президента России. Причиной стало то, что тот «подвел Украину аннексией Крыма». Медведчук, по словам олигарха, не сдержал своего обещания о том, что ситуация на полуострове останется под контролем Украины.

Когда случилась аннексия, то было понятно, за что они проголосуют там у себя. Медведчук вообще всегда молчит, даже тогда, когда можно говорить, — добавил Коломойский.

Напомним, что в этом интервью Коломойский рассказал и о том, что нынешняя государственная политика позволяет получать сверхприбыль одному из самых богатых людей страны — Ринату Ахметову. По словам Коломойского, Ахметов зарабатывает 400% прибыли на руде.