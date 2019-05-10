Коломойський про кума Путіна: З Медведчуком не спілкуюся з 2014 року через Крим, фото — Лица

https://racurs.ua/ua/n121778-kolomoyskyy-pro-kuma-putina-z-medvedchukom-ne-spilkuusya-z-2014-roku-cherez-krym.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський у своєму новому інтерв’ю висловив переконання, що одіозний український політик Віктор Медведчук нікому не потрібен.

На питання журналіста, про те, що «Медведчук ніколи не був так потрібен, як зараз», Коломойський відповів прямо протилежно: «Медведчук взагалі нікому не потрібен».

Олігарх пояснив в інтерв’ю «РБК-Україна», що Медведчук «п'ять років нічого не робив» і не звільняв українських військових, полонених на Донбасі.

Є третій пункт мінських угод — всіх на всіх, — відзначив Коломойський.

Він зізнався, що перестав спілкуватися з кумом президента Росії. Причиною стало те, що той «підвів Україну анексією Криму». Медведчук, за словами олігарха, не дотримав обіцянки про те, що ситуація на півострові залишиться під контролем.

Коли трапилася анексія, то було зрозуміло, за що вони проголосують там у себе. Медведчук загалом завжди мовчить, навіть тоді, коли можна говорити, — додав Коломойський.

Нагадаємо, що в цьому інтерв’ю Коломойський розповів і про те, що нинішня державна політика дозволяє отримувати надприбуток одному з найбагатших людей країни — Ринату Ахметову. За словами Коломойського, Ахметов заробляє 400% прибутку на руді.