Інцидент стався 21 квітня, фото: Tengrinews

https://racurs.ua/ua/n121779-gromadyanyn-polschi-zagynuv-vnaslidok-biyky-z-grupou-ukrayinciv.html

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Громадянин Польщі загинув внаслідок бійки між поляками та українцями перед крамницею в центрі міста Ґожув-Великопольський, розташованого на заході країни.

Інцидент стався ввечері 21 квітня, повідомляє «Польське радіо».

У бійці брали участь четверо поляків та стільки ж українців. 40-річному полякові розбили голову, через чотири дні він помер у лікарні.

За словами друга померлого, конфлікт виник через те, що громадяни України вульгарно образили працівниць крамниці. Після зробленого групою поляків зауваження розпочалася бійка.

Після цього інциденту троє громадян України заховалися в розташованому поряд будинку, де їх затримала поліція.

У прокуратурі міста зазначають, що під час бійки українці застосовували ножі. Їм висунуте обвинувачення в побитті, що призвело до смерті. За це правопорушення польське законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10-ти років. Наразі громадяни України перебувають під вартою.

Нагадаємо, від Польщі до Європарламенту вперше балотуються українські мігранти з польським громадянством. Вони перебувають у списках лівої партії «Весна» і праворадикального руху «Конфедерація».