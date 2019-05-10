ВККСУ перенесла оцінювання 34 суддів Окружного адмінсуду Києва через масову неявку / Фото: ВККСУ

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Судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які нещодавно визнали незаконною націоналізацію «ПриватБанку», не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, посилаючись на хворобу. У зв’язку з масовою неявкою Вищій кваліфікаційній комісії суддів довелося перенести дату іспиту.

Майже усі судді Окружного адміністративного суду Києва включно з головою Павлом Вовком та суддями, які виносили рішення по «ПриватБанку» не прийшли на складання іспиту в рамках оцінювання, яке проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України, — написав член Громадської ради доброчесності при ВККСУ Роман Маселко у Facebook.

За інформацією ВККСУ, семеро суддів прийшли на оцінювання, а 34 — ні. Також у Вищій кваліфікаційній комісії суддів нагадали, що відсутність на іспиті без поважних причин є підставою для звільнення судді.

ВККСУ з’ясувала, що сталося із цими суддями — вони всі в один день захворіли і надіслали нам 34 довідки про хворобу, — розповів секретар палати з питань добору і публічної служби Михайло Макарчук.

Також сьогодні стало відомо, що судді Окружного адмінсуду Києва мають прийти для складання іспиту 21 травня. Нагадаємо, мінімально допустимий бал іспиту — 50% від максимально можливого бала у разі набрання суддею: 50% і більше від максимально можливого бала за складення анонімного письмового тестування; 50 і більше % від максимально можливого бала за виконання практичного завдання.

Нагадаємо, раніше очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що в новообраного президента України Володимира Зеленського зберігатиметься можливість розпустити Верховну Раду до 14 червня, а не до 27 травня, як вважає низка експертів.