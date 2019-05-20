Невідомі блокують роботу кваліфікаційної комісії суддів, фото — ВККСУ

https://racurs.ua/ua/n122127-nevidomi-blokuut-robotu-kvalifikaciynoyi-komisiyi-suddiv-zayava-vkksu-foto.html

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Невідомі активісти блокують роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Заяву про перешкоджання роботі комісії і відповідні фото сьогодні оприлюднила прес-служба ВККСУ.

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Там стверджують, що вранці 20 травня два десятки невідомих осіб спортивної зовнішності почали блокувати вхід до офісу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що на вулиці Генерала Шаповала, 9.

Молодики заблокували вхід до будівлі ВККСУ частині членів комісії. Вони називають себе громадськими активістами, однак не зазначають, яку саме організацію представляють.

У ВККСУ стверджують, що «робота ВККСУ у пленарному складі заблокована, а проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано». Про інцидент повідомили Національну поліцію.

Наголошуємо, що такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами, — йдеться у заяві ВККСУ.

На сайті ВККСУ повідомляється, що сьогодні о 9.30 мало відбутися засідання комісії. У його порядку денному було питання про підтримку рішень колегій комісії, ухвалених у межах процедури кваліфікаційного оцінювання 11 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Нагадаємо, що 10 травня кваліфоцінювання проігнорували 34 судді Окружного адмінсуду Києва включно із головою Павлом Вовком та суддями, які нещодавно визнали незаконною націоналізацію «ПриватБанку». Вони пояснили свою відсутність хворобою.