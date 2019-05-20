Остання серія «Гри престолів» викликала гнів фанатів. Фото: Mad Shop

https://racurs.ua/ua/n122126-ostannya-seriya-gry-prestoliv-vyklykala-gniv-fanativ.html

Ракурс

Фінальна серія останнього сезону «Гри престолів» викликала суперечливу реакцію у шанувальників: від розчарування до бурхливої ​​радості. Багато фанатів назвали кінцівку несподіваною.

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Перед виходом заключного сезону шанувальники висунули безліч теорій, однак найпопулярніші зазнали краху. Єдиними, хто вгадав фінал, виявилися букмекери. Про це повідомляє «Лента».

Перші два епізоди сезону розкритикували через велику кількість діалогів і нестачу битв. Третя серія, в якій була масштабна битва за Вінтерфелл, також не викликала захоплення. Цього разу шанувальники назвали серію занадто темною і поскаржилися, що нічого не видно.

Четверта серія викликала шквал критики через стаканчик кави від Starbucks. Фанати гнівно звинуватили творців серіалу в недбалій роботі. Нібито персонажі вийшли безглуздими, а події виглядали штучними.

П’ята серія шокувала шанувальників несподіваними діями з боку Дейенеріс Таргаріан. Після цього епізоду сценаристів звинуватили в поганій роботі і більше мільйона шанувальників підписали петицію з вимогою перезняти весь сезон.

За словами шанувальників, вони хочуть ремейк з іншими сценаристами, а Девіда Вайса і Девіда Беніоффа назвали некомпетентними.

Ліна Хіді, відома роллю Серсеї Ланістер, розповіла, що намагалася оскаржити вчинки свого персонажа і також розчарована останньої сценою королеви Серсеї.

Конлет Хілл (Варіс), в свою чергу поскаржився на недостатню кількість екранного часу, а Софі Тернер (Санса Старк) сказала, що фінал засмутить всіх фанатів.

Незважаючи на таку неоднозначну реакцію, п’ята серія «Гри престолів» побила рекорд переглядів в історії серіалів. Її переглянули понад 18 млн осіб.

Зазначимо, що на цьому історія «Гри престолів» не закінчується. Джордж Мартін оголосив про чотири шоу в рамках знаменитого всесвіту. Один з них вже відданий в виробництво телеканалу НВО.

Новий серіал поверне фанатів в світ Льоду та полум’я, однак відкине на 10 тис. років тому.

Як раніше повідомлялося, «Гру престолів» номінували на нагороду MTV Movie & TV Awards 2019.