Перекриті з нагоди інавгурації вулиці Києва, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n122125-bezprecedentni-zahody-bezpeky-yak-zarady-inavguraciyi-zelenskogo-perekryly-kyyiv-fotoreportaj.html

Ракурс

У зв’язку із сьогоднішньою інавгурацією нового президента України Володимира Зеленського столицю чекало безпрецедентне перекриття центральних вулиць.

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Так, правоохоронців, котрі перекрили конусами помаранчевого кольору дорожній рух, можна було помітити в районі станції метро «Арсенальна» та вулиці Михайла Грушевського. Про закриття цієї станції на вхід сьогодні повідомляла прес-служба «Київського метрополітену». Зазначалося, що на вихід станція продовжувала працювати.

Також фотокореспондент «Ракурсу» зафіксував перекриті вулиці в районі посольства Китаю, котре розташоване навпроти Маріїнського парку.

Ще одна локація, де було зупинено автомобільний рух, — виїзд з Кріпосного провулку на вулицю Грушевського.

Інавгурація Зеленського розпочалася о 10.00.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої промови у Верховній Раді Зеленський заявив про намір розпустити парламент. Коментуючи цю заяву, представник «Блоку Петра Порошенка» Іван Винник зауважив журналістам, що самої лише заяви недостатньо для початку виборчого процесу — потрібен указ президента. За різними оцінками, у разі розпуску Верховної Ради найближчим часом, наступні парламентські вибори відбудуться в липні.