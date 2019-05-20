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Перекриті з нагоди інавгурації вулиці Києва, фото: «Ракурс»

Безпрецедентні заходи безпеки: як заради інавгурації Зеленського перекрили Київ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

20 тра 2019, 13:24
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У зв’язку із сьогоднішньою інавгурацією нового президента України Володимира Зеленського столицю чекало безпрецедентне перекриття центральних вулиць.

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Так, правоохоронців, котрі перекрили конусами помаранчевого кольору дорожній рух, можна було помітити в районі станції метро «Арсенальна» та вулиці Михайла Грушевського. Про закриття цієї станції на вхід сьогодні повідомляла прес-служба «Київського метрополітену». Зазначалося, що на вихід станція продовжувала працювати.

Перекритий з нагоди інавгурації Зеленського Київ. Метро "Арсенальна". Фото: «Ракурс»

Перекритий з нагоди інавгурації Зеленського Київ. Вулиця Грушевського. Фото: «Ракурс»

Перекриті з нагоди інавгурації Зеленського вулиці Києва, фото: «Ракурс»

Також фотокореспондент «Ракурсу» зафіксував перекриті вулиці в районі посольства Китаю, котре розташоване навпроти Маріїнського парку.

Перекритий з нагоди інавгурації Зеленського Київ. Маріїнський парк. Фото: «Ракурс»

Перекритий з нагоди інавгурації Зеленського Київ. Поліцейські автобуси біля посольства Китаю. Фото: «Ракурс»

Перекриті з нагоди інавгурації Зеленського вулиці Києва, фото: «Ракурс»

Ще одна локація, де було зупинено автомобільний рух, — виїзд з Кріпосного провулку на вулицю Грушевського.

Перекритий з нагоди інавгурації Зеленського Київ. Кріпосний провулок. Фото: «Ракурс»

Перекриті з нагоди інавгурації Зеленського вулиці Києва, фото: «Ракурс»

Перекриті з нагоди інавгурації Зеленського вулиці Києва, фото: «Ракурс»

Інавгурація Зеленського розпочалася о 10.00.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої промови у Верховній Раді Зеленський заявив про намір розпустити парламент. Коментуючи цю заяву, представник «Блоку Петра Порошенка» Іван Винник зауважив журналістам, що самої лише заяви недостатньо для початку виборчого процесу — потрібен указ президента. За різними оцінками, у разі розпуску Верховної Ради найближчим часом, наступні парламентські вибори відбудуться в липні.

Джерело: Ракурс


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