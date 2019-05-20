Парламентські вибори: ЦВК пояснила, коли стартує виборчий процес після розпуску Ради

Вибори до парламенту можуть відбутися в липні, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n122122-parlamentski-vybory-cvk-poyasnyla-koly-startuie-vyborchyy-proces-pislya-rozpusku-rady.html

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Чинне законодавство передбачає, що у випадку початку виборчого процесу жодне рішення суду не може його зупинити.

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Про це журналістам заявила секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька, коментуючи сьогоднішню заяву нового президента України Володимира Зеленського про намір розпустити парламент, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Бернацької, з наступного дня після того, як відповідний указ буде

оприлюднений, розпочнеться виборчий процес.

Водночас народний депутат із фракції «Блоку Петра Порошенка» Іван Винник пояснив, що лише заяви нового президента з трибуни Верховної Ради про розпуск парламенту недостатньо для початку виборчого процесу — для цього потрібен президентський указ.

Напевно, країні доведеться готуватися до виборів, за умови, що такий указ буде підписаний і оприлюднений. Тому що сама по собі заява президента Зеленського з трибуни не запускає виборчий процес, його запускає офіційно підписаний і опублікований указ президента про призначення дострокових виборів, — зазначив Винник у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Він також додав, що «дискусія щодо законності в даному випадку не має ніякого стосунку до виборів, які, напевно, можуть відбутися 14 липня».

Соратник Зеленського Олександр Шевченко під час спілкування з журналістами після інавгурації заявив, що дострокові вибори до парламенту мають відбутися через 60 днів.

Можливими датами він назвав 21 або 28 липня.

Наразі чергові парламентські вибори заплановані на 27 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також закликав Верховну Раду ухвалити низку законів.