Порошенко і Гройсман зібралися у Парубія обговорити розпуск Ради – Лещенко. Фото: net

https://racurs.ua/ua/n122121-poroshenko-i-groysman-zibralysya-u-parubiya-obgovoryty-rozpusk-rady-leschenko.html

Ракурс

Колишній президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман зібралися на нараду в кабінеті спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

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За словами народного депутата Сергія Лещенка, політики думають, що робити далі. Про це Лещенко заявив у своєму Telegram-каналі.

Таку реакцію викликала заява президента Володимира Зеленського на інавгурації. Голова держави оголосив про розпуск Верховної Ради, що, за словами Лещенка, стало холодним душем для чиновників.

Також нардеп нагадав про заклик Зеленського прийняти закони про вибори, незаконне збагачення і скасування депутатської недоторканності до проведення дострокових виборів.

Офіційного підтвердження повідомлення Лещенка поки немає.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Зеленський заявив, що у депутатів є два місяці до розпуску Ради і порадив думати про майбутні покоління, а не про вибори.