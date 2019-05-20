Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Порошенко и Гройсман собрались у Парубия обсудить роспуск Рады – Лещенко. Фото: net

Порошенко и Гройсман собрались у Парубия обсудить роспуск Рады — Лещенко

20 мая 2019, 12:43
999

Бывший президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман собрались на совещание в кабинете спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Loading...

По словам народного депутата Сергея Лещенко, политики думают, что делать дальше. Об этом Лещенко заявил в своем Telegram-канале.

Такую реакцию вызвало заявление президента Владимира Зеленского на инаугурации. Глава государства объявил о роспуске Верховной Рады, что, по словам Лещенко, стало холодным душем для чиновников.

Также нардеп напомнил о призыве Зеленского принять законы о выборах, незаконном обогащении и отмене депутатской неприкосновенности до проведения досрочных выборов.

Официального подтверждения сообщения Лещенко пока нет.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Зеленский заявил, что у депутатов есть два месяца до роспуска Рады и посоветовал думать о будущих поколениях, а не о выборах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости за 20 мая: инаугурация президента Зеленского и роспуск Верховной Рады

Главной новостью сегодняшнего дня стала инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. В понедельник, 20 мая, актер официально стал шестым украинским президентом

Новости Украины
16:53

Дом в Италии и незавершенное строительство в Грузии: Зеленский опубликовал обновленную декларацию

В Едином государственном реестре деклараций появилась обновленная декларация нового президента Украины Владимира Зеленского. В ней появились гостиничные номера в Грузии и дом в Италии

Новости Украины
15:18
Новости партнеров
Загрузка...