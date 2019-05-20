Порошенко и Гройсман собрались у Парубия обсудить роспуск Рады – Лещенко. Фото: net

https://racurs.ua/n122121-poroshenko-i-groysman-sobralis-u-parubiya-obsudit-rospusk-rady-leschenko.html

Ракурс

Бывший президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман собрались на совещание в кабинете спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

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По словам народного депутата Сергея Лещенко, политики думают, что делать дальше. Об этом Лещенко заявил в своем Telegram-канале.

Такую реакцию вызвало заявление президента Владимира Зеленского на инаугурации. Глава государства объявил о роспуске Верховной Рады, что, по словам Лещенко, стало холодным душем для чиновников.

Также нардеп напомнил о призыве Зеленского принять законы о выборах, незаконном обогащении и отмене депутатской неприкосновенности до проведения досрочных выборов.

Официального подтверждения сообщения Лещенко пока нет.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Зеленский заявил, что у депутатов есть два месяца до роспуска Рады и посоветовал думать о будущих поколениях, а не о выборах.