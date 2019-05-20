Порошенко пообещал пойти в президенты на следующих выборах. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/n122109-ya-poydu-na-vybory-petr-poroshenko-obratilsya-k-ukraincam.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, сообщил, что планирует баллотироваться на должность главы государства во время следующих выборов.

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Порошенко заявил, что он остается в политике и будет всячески помогать новому президенту Владимиру Зеленскому. Тем не менее, он уже планирует участвовать в следующих президентских выборах. Такое заявление он сделал в интервью изданию Welt.

Свое решение Порошенко объяснил тем, что не хочет, чтобы Украина потеряла все достигнутое за последнее время, как это было 100 лет назад.

Ценой, которую мы тогда заплатили за потерю своей независимости, был геноцид украинцев во время Голодомора 1932−1933 годов, это были опустошения во время Второй мировой войны и коммунистическая попытка погасить украинский патриотизм, — подчеркнул политик.

Напомним, сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский официально стал президентом Украины, сменив на этой должности Петра Порошенко.