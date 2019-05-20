Порошенко пообіцяв піти у президенти на наступних виборах. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n122109-poroshenko-poobicyav-pity-u-prezydenty-na-nastupnyh-vyborah.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, повідомив, що планує балотуватися на посаду глави держави під час наступних виборів.

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Порошенко заявив, що він залишається в політиці і буде всіляко допомагати новому президенту Володимиру Зеленському. Проте він вже планує брати участь у наступних президентських виборах. Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню Welt.

Своє рішення Порошенко пояснив тим, що не хоче, щоб Україна втратила все досягнуте за останній час, як це було 100 років тому.

Ціною, яку ми тоді заплатили за втрату своєї незалежності, був геноцид українців під час Голодомору 1932−1933 років, це були спустошення під час Другої світової війни і комуністична спроба погасити український патріотизм, — наголосив політик.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський офіційно став президентом України, змінивши на цій посаді Петра Порошенка.