Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва — Зеленский. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n122111-ya-raspuskau-verhovnuu-radu-vosmogo-sozyva-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, который сегодня официально стал президентом Украины, заявил о роспуске парламента.

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Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва, — заявил Зеленский во время своей первой речи за трибуной парламента.

Он также отметил, что у нардепов есть два месяца до роспуска Рады, и призвал парламентариев принять законы о лишении депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, утвердить Избирательный кодекс, ввести открытые списки на парламентских выборах, а также уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Членам правительства Зеленский посоветовал «взять бумагу и ручку и подумать о будущих поколениях, а не о выборах».

Было весело, — отметил председатель ВР Андрей Парубий после завершения церемонии инаугурации.

Инаугурация Зеленского началась сегодня в 10.00 в сессионном зале парламента. На церемонии присутствовали бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Среди иностранных гостей — президенты Грузии, Литвы, Эстонии и Венгрии.

После официального провозглашения Зеленского президентом Украины стартовала церемония представления командующих видами Вооруженных сил и поднятия государственного флага.

С 11.20 Зеленского будут приветствовать главы иностранных делегаций, а затем состоится официальный прием с участием президента по случаю его вступления в должность.