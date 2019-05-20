В Германии перевернулся автобус, есть погибший и десятки раненых. Фото: Jan Woitas / dpa

https://racurs.ua/n122110-v-germanii-perevernulsya-avtobus-est-pogibshiy-i-desyatki-ranenyh.html

Ракурс

Смертельное ДТП в Германии унесло жизнь одного человека. Десятки пассажиров получили ранения.

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Трагический инцидент произошел под Лейпцигом. В транспортном средстве находились 74 пассажира, из них семеро получили тяжелые ранения, а остальные легкие травмы. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Установлено, что автобус Flixbus осуществлял рейс из Берлина в Мюнхен. Пассажиры, которые получили серьезные травмы, были в срочном порядке доставлены в медицинское учреждение на вертолетах.

Также рядом с местом события был сооружен пункт помощи для граждан с легкими ранениями. Чтобы достать тело погибшего, понадобилась помощь спасателей. В течение нескольких часов тело удалось изъять.

Правоохранители начали расследование трагического инцидента. В связи с происшествием автобан был перекрыт в обоих направлениях, но уже к утру полиция восстановила движение в сторону Мюнхена.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне во Львовской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Женщину-пассажира доставили в больницу.