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Ракурс
В Германии перевернулся автобус, есть погибший и десятки раненых. Фото: Jan Woitas / dpa

В Германии перевернулся автобус, есть погибший и десятки раненых

20 мая 2019, 10:34
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Смертельное ДТП в Германии унесло жизнь одного человека. Десятки пассажиров получили ранения.

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Трагический инцидент произошел под Лейпцигом. В транспортном средстве находились 74 пассажира, из них семеро получили тяжелые ранения, а остальные легкие травмы. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Установлено, что автобус Flixbus осуществлял рейс из Берлина в Мюнхен. Пассажиры, которые получили серьезные травмы, были в срочном порядке доставлены в медицинское учреждение на вертолетах.

В Германии перевернулся автобус. Фото: Jan Woitas / dpa

Также рядом с местом события был сооружен пункт помощи для граждан с легкими ранениями. Чтобы достать тело погибшего, понадобилась помощь спасателей. В течение нескольких часов тело удалось изъять.

Правоохранители начали расследование трагического инцидента. В связи с происшествием автобан был перекрыт в обоих направлениях, но уже к утру полиция восстановила движение в сторону Мюнхена.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне во Львовской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Женщину-пассажира доставили в больницу.


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