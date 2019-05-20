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У Німеччині перекинувся автобус, є загиблий і десятки поранених. Фото: Jan Woitas / dpa

У Німеччині перекинувся автобус, є загиблий і десятки поранених

20 тра 2019, 10:34
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Смертельна ДТП в Німеччині забрала життя однієї особи. Десятки пасажирів отримали поранення.

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Трагічний інцидент стався під Лейпцигом. У транспортному засобі перебували 74 пасажири, з них семеро отримали важкі поранення, а інші легкі травми. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Встановлено, що автобус Flixbus здійснював рейс з Берліна в Мюнхен. Пасажири, які отримали серйозні травми, були в терміновому порядку доставлені до медичного закладу на вертольотах.

У НІмеччині перевернувся автобус. Фото: Jan Woitas / dpa

Також поруч з місцем події було споруджено пункт допомоги для громадян з легкими пораненнями. Щоб дістати тіло загиблого, знадобилася допомога рятувальників. Протягом декількох годин тіло вдалося вилучити.

Правоохоронці почали розслідування трагічного інциденту. У зв’язку з подією автобан був перекритий в обох напрямках, але вже до ранку поліція відновила рух в сторону Мюнхена.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Львівській області сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули двоє осіб. Жінку-пасажира доставили в лікарню.


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