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Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання — Зеленський. Фото: Громадське

Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання — Зеленський

20 тра 2019, 10:43
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Володимир Зеленський, який сьогодні офіційно став президентом України, заявив про розпуск парламенту.

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Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання, — заявив Зеленський під час своєї першої промови за трибуною парламенту.

Він також зазначив, що у нардепів є два місяці до розпуску Ради, і закликав парламентарів ухвалити закони про позбавлення депутатської недоторканності, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, затвердити Виборчий кодекс, запровадити відкриті списки на парламентських виборах, а також звільнити очільника СБУ Василя Грицака, генпрокурора Юрія Луценка та міністра оборони Степана Полторака.

Членам уряду Зеленський порадив «взяти папір і ручку та подумати про майбутні покоління, а не про вибори».

Було весело, — зазначив голова ВР Андрій Парубій по завершенню церемонії інавгурації.

Інавгурація Зеленського розпочалася сьогодні о 10.00 у сесійній залі парламенту. На церемонії були присутні колишні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Серед іноземних гостей — президенти Грузії, Литви, Естонії та Угорщини.

Після офіційного проголошення Зеленського президентом України стартувала церемонія представлення командувачів видами Збройних сил України і підняття державного прапора.

З 11.20 Зеленського вітатимуть очільники іноземних делегацій, а потім відбудеться офіційний прийом за участі президента з нагоди його вступу на посаду.

Джерело: Ракурс


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