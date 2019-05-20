Парламентские выборы: ЦИК объяснил, когда стартует избирательный процесс после роспуска Рады

Выборы в парламент могут состояться в июле, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n122122-parlamentskie-vybory-cik-obyasnil-kogda-startuet-izbiratelnyy-process-posle-rospuska-rady.html

Ракурс

Действующее законодательство предусматривает, что в случае начала избирательного процесса ни одно решение суда не может его остановить.

Loading...

Об этом журналистам заявила секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая, комментируя сегодняшнее заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о намерении распустить парламент, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Бернацкой, со следующего дня после того, как соответствующий указ будет

обнародован, начнется избирательный процесс.

В то же время народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко» Иван Винник пояснил, что только заявления нового президента с трибуны Верховной Рады о роспуске парламента недостаточно для начала избирательного процесса — для этого нужен президентский указ.

Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов, — отметил Винник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Он также добавил, что «дискуссия о законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля».

Соратник Зеленского Александр Шевченко во время общения с журналистами после инаугурации заявил, что досрочные выборы в парламент должны состояться через 60 дней.

Возможными датами он назвал 21 или 28 июля.

Сейчас очередные парламентские выборы намечены на 27 октября 2019 года.

Напомним, Зеленский сегодня также призвал Верховную Раду принять ряд законов.