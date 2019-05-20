Перекрытые из-за инаугурации улицы Киева, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n122125-besprecedentnye-mery-bezopasnosti-kak-radi-inauguracii-zelenskogo-perekryli-kiev-fotoreportaj.html

Ракурс

В связи с сегодняшней инаугурацией нового президента Украины Владимира Зеленского столицу ждало беспрецедентное перекрытие центральных улиц.

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Так, правоохранителей, которые перекрыли конусами оранжевого цвета дорожное движение, можно было заметить в районе станции метро «Арсенальная» и улицы Михаила Грушевского. О закрытии этой станции на вход сегодня сообщала пресс-служба «Киевского метрополитена». Отмечалось, что на выход станция продолжала работать.

Также фотокорреспондент «Ракурса» зафиксировал перекрыты улицы в районе посольства Китая, которое расположено напротив Мариинского парка.

Еще одна локация, где было остановлено автомобильное движение, — выезд с Крепостного переулка на улицу Грушевского.

Инаугурация Зеленского началась в 10.00.

Напомним, во время сегодняшней речи в Верховной Раде Зеленский заявил о намерении распустить парламент. Комментируя это заявление, представитель «Блока Петра Порошенко» Иван Винник отметил журналистам, что одного лишь заявления недостаточно для начала избирательного процесса — нужен указ президента. По разным оценкам, в случае роспуска Верховной Рады в ближайшее время, следующие парламентские выборы состоятся в июле.