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Перекрытые из-за инаугурации улицы Киева, фото: «Ракурс»

Беспрецедентные меры безопасности: как ради инаугурации Зеленского перекрыли Киев (ФОТОРЕПОРТАЖ)

20 мая 2019, 13:24
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В связи с сегодняшней инаугурацией нового президента Украины Владимира Зеленского столицу ждало беспрецедентное перекрытие центральных улиц.

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Так, правоохранителей, которые перекрыли конусами оранжевого цвета дорожное движение, можно было заметить в районе станции метро «Арсенальная» и улицы Михаила Грушевского. О закрытии этой станции на вход сегодня сообщала пресс-служба «Киевского метрополитена». Отмечалось, что на выход станция продолжала работать.

Перекрытый из-за инаугурации Зеленского Киев. Метро "Арсенальная". Фото: «Ракурс»

Перекрытый из-за инаугурации Зеленского Киев. Улица Грушевского. Фото: «Ракурс»

Перекрытые из-за инаугурации Зеленского улицы Киева, фото: «Ракурс»

Также фотокорреспондент «Ракурса» зафиксировал перекрыты улицы в районе посольства Китая, которое расположено напротив Мариинского парка.

Перекрытый из-за инаугурации Зеленского Киев. Мариинский парк. Фото: «Ракурс»

Перекрытый из-за инаугурации Зеленского Киев. Полицейские автобусы у посольства Китая. Фото: «Ракурс»

Перекрытые из-за инаугурации Зеленского улицы Киева, фото: «Ракурс»

Еще одна локация, где было остановлено автомобильное движение, — выезд с Крепостного переулка на улицу Грушевского.

Перекрытый из-за инаугурации Зеленского Киев. Проулок Крепостной. Фото: «Ракурс»

Перекрытые из-за инаугурации Зеленского улицы Киева, фото: «Ракурс»

Перекрытые из-за инаугурации Зеленского улицы Киева, фото: «Ракурс»

Инаугурация Зеленского началась в 10.00.

Напомним, во время сегодняшней речи в Верховной Раде Зеленский заявил о намерении распустить парламент. Комментируя это заявление, представитель «Блока Петра Порошенко» Иван Винник отметил журналистам, что одного лишь заявления недостаточно для начала избирательного процесса — нужен указ президента. По разным оценкам, в случае роспуска Верховной Рады в ближайшее время, следующие парламентские выборы состоятся в июле.

Источник: Ракурс


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