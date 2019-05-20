Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Американская делегация прокомментировала речь Зеленского в Раде, фото — Радио Свобода

Впечатляющая и мощная: американская делегация прокомментировала речь Зеленского в Раде

20 мая 2019, 13:10
999

Речь президента Владимира Зеленского была впечатляющей и очень мощной в смысле его видения будущего Украины.

Loading...

Об этом заявил 20 мая глава американской делегации, министр энергетики США Рик Перри во время трансляции «Радио Свобода», которая велась с места инаугурации нового президента Украины.

Суть в том, что выборы были для народа Украины. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Украины, — заявил Перри.

Он также сообщил, что Украина может и дальше рассчитывать на США. По его словам, это четкий сигнал от президента Дональда Трампа.

США будут работать с новым президентом и, надеемся, с новым парламентом, чтобы создать величайшие дни для украинского народа, — прокомментировал Перри сегодняшние события в Раде.

Кроме того, Перри заявил, что на инаугурацию нового президента Украины могла прибыть и более многочисленная делегация, если бы Соединенные Штаты имели бы больше времени, чтобы подготовиться к прилету.

Если бы у нас было несколько дней запаса для приготовления, пожалуй, наша делегация была бы в пять раз больше. Народ Соединенных Штатов стоит вместе с Украиной, — заявил Перри.

В Киев из США прилетели пять высокопоставленных Вашингтона. Кроме Перри, в делегацию вошли Курт Волкер (специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины), Гордон Сондланд (посол США в ЕС), Александр Видман (директор департамента Европейских дел в Совете национальной безопасности США при президенте), Джозеф Пеннингтон (исполняющий обязанности председателя дипломатической миссии США в Украине).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости за 20 мая: инаугурация президента Зеленского и роспуск Верховной Рады

Главной новостью сегодняшнего дня стала инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. В понедельник, 20 мая, актер официально стал шестым украинским президентом

Новости Украины
16:53

Дом в Италии и незавершенное строительство в Грузии: Зеленский опубликовал обновленную декларацию

В Едином государственном реестре деклараций появилась обновленная декларация нового президента Украины Владимира Зеленского. В ней появились гостиничные номера в Грузии и дом в Италии

Новости Украины
15:18
Новости партнеров
Загрузка...