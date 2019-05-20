Американская делегация прокомментировала речь Зеленского в Раде, фото — Радио Свобода

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Ракурс

Речь президента Владимира Зеленского была впечатляющей и очень мощной в смысле его видения будущего Украины.

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Об этом заявил 20 мая глава американской делегации, министр энергетики США Рик Перри во время трансляции «Радио Свобода», которая велась с места инаугурации нового президента Украины.

Суть в том, что выборы были для народа Украины. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Украины, — заявил Перри.

Он также сообщил, что Украина может и дальше рассчитывать на США. По его словам, это четкий сигнал от президента Дональда Трампа.

США будут работать с новым президентом и, надеемся, с новым парламентом, чтобы создать величайшие дни для украинского народа, — прокомментировал Перри сегодняшние события в Раде.

Кроме того, Перри заявил, что на инаугурацию нового президента Украины могла прибыть и более многочисленная делегация, если бы Соединенные Штаты имели бы больше времени, чтобы подготовиться к прилету.

Если бы у нас было несколько дней запаса для приготовления, пожалуй, наша делегация была бы в пять раз больше. Народ Соединенных Штатов стоит вместе с Украиной, — заявил Перри.

В Киев из США прилетели пять высокопоставленных Вашингтона. Кроме Перри, в делегацию вошли Курт Волкер (специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины), Гордон Сондланд (посол США в ЕС), Александр Видман (директор департамента Европейских дел в Совете национальной безопасности США при президенте), Джозеф Пеннингтон (исполняющий обязанности председателя дипломатической миссии США в Украине).