Американська делегація прокоментувала промову Зеленського в Раді, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122124-vrajaucha-ta-potujna-amerykanska-delegaciya-prokomentuvala-promovu-zelenskogo-v-radi.html

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Промова президента Володимира Зеленського була вражаючою і дуже потужною в сенсі його бачення майбутнього України.

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Про це заявив 20 травня голова американської делегації, міністр енергетики США Рік Перрі під час трансляції «Радіо Свобода», яка велася з місця інавгурації нового президента України.

Суть у тому, що вибори були для народу України. Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати народ України, — заявив Перрі.

Він також повідомив, що Україна може й надалі розраховувати на США. За його словами, це — чіткий сигнал від президента Дональда Трампа.

США працюватимуть із новим президентом та, сподіваємося, із новим парламентом, щоб створити найвеличніші дні для українського народу, — прокоментував Перрі сьогоднішні події в Раді.

Крім того, Перрі заявив, що на інавгурацію нового президента України могли прибути й більше посадовців, якби Сполучені Штати мали б більше часу, аби підготуватися до прильоту.

Якби в нас було кілька днів запасу для приготування, мабуть, наша делегація була би вп’ятеро більшою. Народ Сполучених Штатів стоїть разом з Україною, — заявив Перрі.

До Києва зі США прилетіли п’ятеро високопосадовців з Вашінгтону. Крім Перрі, до делегації увійшли Курт Волкер (спеціальний представник Держдепу США з питань України), Гордон Сондланд (посол США до ЄС), Александр Відман (директор департаменту Європейських справ в Раді Національної безпеки США при президенті), Джозеф Пеннінгтон (виконувач обов’язків голови дипломатичної місії США в Україні).