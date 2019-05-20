Последняя серия «Игры престолов» вызвала гнев фанатов. Фото: Mad Shop

https://racurs.ua/n122126-poslednyaya-seriya-igry-prestolov-vyzvala-gnev-fanatov.html

Ракурс

Финальная серия последнего сезона «Игры престолов» вызвала противоречивую реакцию у поклонников: от разочарования до бурной радости. Многие фанаты назвали концовку неожиданной.

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Перед выходом заключительного сезона поклонники выдвинули множество теорий, однако самые популярные не оправдались. Единственными, кто угадал финал, оказались букмекеры. Об этом сообщает «Лента».

Первые два эпизода сезона раскритиковали из-за большого количества диалогов и недостатка битв. Третья серия, в которой была масштабная битва за Винтерфелл, также не вызвала восторга. В этот раз поклонники назвали серию слишком темной и пожаловались, что ничего не видно.

Четвертая серия вызвала шквал критики из-за стаканчика кофе от Starbucks. Фанаты гневно обвинили создателей сериала в халатной работе. Якобы персонажи вышли нелепыми, а события выглядели искусственными.

Пятая серия шокировала поклонников неожиданными действиями со стороны Дейенерис Таргариан. После этого эпизода сценаристов обвинили в плохой работе и более миллиона поклонников подписали петицию с требованием переснять весь сезон.

По словам поклонников, они хотят ремейк с другими сценаристами, а Дэвида Вайса и Дэвида Бениоффа назвали некомпетентными.

Лина Хиди, известная ролью Серсеи Ланистер, рассказала, что пыталась оспорить поступки своего персонажа и также разочарована последней сценой королевы Серсеи.

Конлет Хилл (Варис), в свою очередь пожаловался на недостаточное количество экранного времени, а Софи Тернер (Санса Старк) сказала, что финал расстроит всех фанатов.

Несмотря на такую неоднозначную реакцию, пятая серия «Игры престолов» стала самой просматриваемой в истории. Ее просмотрели более 18 млн человек.

Отметим, что на этом история «Игры престолов» не заканчивается. Джордж Мартин объявил о четырех шоу в рамках знаменитой вселенной. Один из них уже отдан в производство телеканала НВО.

Новый сериал вернет фанатов в мир Льда и пламени, однако отбросит на 10 тыс. лет назад.

Как ранее сообщалось, «Игру престолов» номинировали на награду MTV Movie & TV Awards 2019.