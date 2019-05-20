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Ракурс
Кернес и Труханов пойдут в парламент с «партией мэров» – СМИ. Фото: Politeka

Одиозные мэры Кернес и Труханов создадут совместную партию под выборы — СМИ

20 мая 2019, 16:01
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Мэр Харькова Геннадий Кернес и городской глава Одессы Геннадий Труханов вместе пойдут на парламентские выборы. Чиновники решили создать политический союз с электоратом на юго-востоке страны.

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Завершающие переговоры о создании партии прошли несколько дней назад. Об этом сообщает Lb.ua, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, Кернес и Труханов рассчитывают на информационную поддержку от медиахолдинга «1+1». Предполагаемой формальной базой может стать партия одесского мэра «Доверяй делам». Это необходимо, чтобы соблюсти требование Министерства юстиции о длительности регистрации политических сил, которые планируют идти на парламентские выборы.

Кернес в телефонном разговоре подтвердил изданию, что вел переговоры с разными политиками, но пока никакой конкретики нет. По словам мэра, пока решили создать объединение, а технические детали еще не обсуждались.

Труханов в своем комментарии был более точен и сослался на давнюю дружбу с Кернесом. По словам одесского главы, у городов было много совместных проектов и они решили продвигать позитивы, которые совместно наработали в Херсоне и Одессе.

Как ранее сообщал «Ракурс», на парламентские выборы пойдет украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук. Певец рассказал, почему выбрал парламент, а не президентское кресло.


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