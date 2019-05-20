Святослав Вакарчук, фото: Святослав Вакарчук

https://racurs.ua/n122138-v-partii-vakarchuka-zayavlyaut-chto-gotovy-k-uchastiu-vo-vneocherednyh-parlamentskih-vyborah.html

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Партия Святослава Вакарчука «Голос» будет принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду независимо от даты их проведения.

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Об этом говорится в пресс-релизе относительно вероятных внеочередных выборов в парламент, распространенном пресс-службой этой политсилы.

Однако перевыборы по старым правилам — это продолжение старой политики под контролем олигархических элит. Это продолжение старой коррупции, — отмечает Вакарчук.

Политик отмечает, что действующая избирательная система осталась еще со времен президентства Виктора Януковича, во время выборов по старым правилам места в партийных списках продаются, а в мажоритарных округах распространенным явлением является подкуп избирателей и использование админресурса.

Поэтому партия «Голос» призывает Верховную Раду изменить избирательное законодательство перед выборами в парламент и ввести пропорциональную избирательную систему с открытыми списками.

По мнению Вакарчука, такая избирательная система будет означать подотчетность каждого перед его избирателями. Кроме того, открытые списки будут предотвращать попытки проведения в парламент представителей политсил, которые потеряли доверие общества.

Это интересы избирателя над интересами политиков. Именно такой должна быть новая политика, — подчеркивает Вакарчук.

Напомним, Вакарчук недавно рассказал, почему не участвовал в нынешних выборах президента Украины.