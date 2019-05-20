Зеленского отказался поздравлять Кремльhttps://racurs.ua/n122132-zelenskogo-otkazalsya-pozdravlyat-kreml.htmlРакурс
Владимира Зеленского, нового президента Украины, не будет поздравлять лидер РФ Владимир Путин.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Путин не будет поздравлять шестого гаранта Конституции Украины со вступлением в должность, поскольку сначала ждет от Зеленского конкретных шагов. Об этом он сегодня заявил российским СМИ, передает «РБК-Украина».
Песков утверждает, что Путин поздравит нового президента Украины с успехами, которые будут касаться урегулирования конфликта на Донбассе, а также, если стороны наладят отношения между странами.
Песков также прокомментировал инаугурационную речь Зеленского, который исключил возможность отказа Украины от своих территорий. Представитель Кремля традиционно повторил пропагандистский лозунг о якобы российской принадлежности Крыма.
Напомним, сегодня утром, 20 мая, Зеленский официально вступил в должность президента Украины, заявив во время своей первой речи о роспуске Верховной Рады.