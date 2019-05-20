Зеленського відмовився вітати Кремль. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/ua/n122132-zelenskogo-vidmovyvsya-vitaty-kreml.html

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Володимира Зеленського, нового президента України, не буде вітати лідер РФ Володимир Путін.

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Його прес-секретар Дмитро Пєсков зазначив, що Путін не вітатиме шостого гаранта Конституції України зі вступом на посаду, оскільки спочатку чекає від Зеленського конкретних кроків. Про це він сьогодні заявив російським ЗМІ, передає «РБК-Україна».

Пєсков стверджує, що Путін привітає нового президента України з успіхами, які стосуватимуться врегулювання конфлікту на Донбасі, а також, якщо сторони налагодять стосунки між країнами.

Пєсков також прокоментував інавгураційну промову Зеленського, котрий виключив можливість відмови України від своїх територій. Представник Кремля традиційно повторив пропагандистське гасло про нібито російську приналежність Криму.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 20 травня, Зеленський офіційно вступив на посаду президента України, заявивши під час своєї першої промови про розпуск Верховної Ради.