Погода 21 травня очікується дощовою. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 21 травня буде дощовою та грозовою у більшості областей. Істотних опадів не обіцяють лише в частині східних та південних регіонів.

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Температура вночі очікується 10−15° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 16−25° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується південний та південно-східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 21 травня прогнозується дощова лише вночі, вдень — без істотних опадів. Температура вночі 7−9° тепла, вдень 12−14° тепла.

У Львові найближчої доби прогнозують дощову погоду та грози. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень 23−25° тепла.

В Одесі завтра вночі без істотних опадів, а вдень прогнозують опади у виді дощу. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 23−25° вище нуля.

У Дніпрі у вівторок дощитиме, обіцяють і грози. Вночі температура повітря становитиме 13−15° вище нуля, вдень очікується 22−24° тепла.

У Харкові 21 травня очікується хмарність з проясненням. Температура вночі 11−13° тепла, вдень 22−24° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах завтра очікуються дощі вночі та вдень. Температура повітря вночі 10−13° тепла, вдень 18−20° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 21 травня буде відносно спокійна. Протягом найближчої доби очікуються невеликі збурення, а вранці — слабка геомагнітна буря.

Нагадаємо, 20 травня синоптики обіцяли дощі, грози та шквальний вітер у західних та Вінницькій областях. На Прикарпатті та в Карпатах прогнозували сильний дощ.