Погода 21 мая ожидается дождливой. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 21 мая будет дождливой и грозовой в большинстве областей. Существенных осадков не обещают только в части восточных и южных регионов.

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Температура ночью ожидается 10−15° тепла, а днем столбики термометров покажут 16−25° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается южный и юго-восточный, 5−10 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 21 мая прогнозируется дождливая только ночью, днем — без существенных осадков. Температура ночью 7−9° тепла, днем 12−14° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки прогнозируют дождливую погоду и грозы. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем 23−25° тепла.

В Одессе завтра ночью без существенных осадков, а днем прогнозируют осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем столбики термометров покажут 23−25° выше нуля.

В Днепре во вторник дождливо, обещают и грозы. Ночью температура воздуха составит 13−15 градусов выше нуля, днем ожидается 22−24° тепла.

В Харькове 21 мая ожидается облачность с прояснением. Температура ночью 11−13° тепла, днем 22−24° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах завтра ожидаются дожди ночью и днем. Температура воздуха ночью 10−13° тепла, днем 18−20° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 мая будет относительно спокойная. В течение ближайших суток ожидаются небольшие возмущения, а утром — слабая геомагнитная буря.

Напомним, 20 мая синоптики обещали дожди, грозы и шквальный ветер в западных и Винницкой областях. На Прикарпатье и в Карпатах прогнозировали сильный дождь.