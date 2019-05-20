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Ракурс
Сан-Франциско опередил Цюрих по уровню зарплаты – Bloomberg . Фото: oxu.az

Сан-Франциско опередил Цюрих по уровню зарплаты — Bloomberg (ИНФОГРАФИКА)

20 мая 2019, 15:22
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Сан-Франциско вытеснил Цюрих в рейтинге самых высоких зарплат мира. За последние пять лет американский город поднялся в рейтинге зарплат и дохода, который остается после аренды жилья.

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Сан-Франциско впервые возглавил список самых высоких зарплат благодаря быстрому росту сектора технологий США. Об этом заявили представители Deutsche Bank, передает издание Bloomberg.

Первенство в рейтинге зарплат Сан-Франциско смог получить также из-за роста доллара. Благодаря этому многие города США сменили свои позиции по сравнению с мировыми аналогами.

Рейтинг зарплат. Фото: Блумберг

Немецкий банк традиционно составил Карту мировых цен. Согласно рейтингу, Цюрих сместился на вторую позицию по уровню зарплат, но все еще возглавляет список по качеству жизни.

Для своего исследования банк конвертировал цены на продукты и услуги в доллары, а также рассмотрел среднюю заработную плату. Естественно, что мегаполисы всегда занимают более высокие места в рейтинге, ведь там больше людей с высокой зарплатой, что ощутимо влияет на средний показатель.

После Цюриха в пятерку входят еще три американских города: Нью-Йорк, Бостон и Чикаго. За ними следуют Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.

Рейтинг стоимости свидания

Отметим, что Цюрих является самым дорогим местом для свидания. В пятерку лидеров также входят Осло, Копенгаген, Хельсинки и Токио. Американских города в рейтинге оказалось два: Нью-Йорк (6-е место) и Сан-Франциско (9-е место).

Как ранее сообщал «Ракурс», названы самые дорогие поезда мира.


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