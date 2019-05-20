Владимир Зеленский, фото: «Кино-Театр.РУ»

https://racurs.ua/n122133-dom-v-italii-i-nezavershennoe-stroitelstvo-v-gruzii-zelenskiy-opublikoval-obnovlennuu-deklaraciu.html

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Сегодня в Едином государственном реестре деклараций появилась обновленная декларация нового президента Украины Владимира Зеленского.

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Так, теперь в его декларации в разделе «Незавершенное строительство» появились пять гостиничных номеров в Грузии, которые находятся в общей собственности с его женой Еленой Зеленской, сообщает «Укринформ».

Среди других объектов собственности Зеленского указан жилой дом в Италии, площадь которого составляет 413 кв. м. Отмечается, что право собственности на этот объект недвижимости он приобрел в августе 2015 года.

Также новый президент отразил в декларации еще восемь новых знаков для товаров и услуг — в дополнение к тем, которые были в его декларации за 2017 год.

В то же время в декларации за 2018 год нет информации об акциях Megiritano Ventures Ltd. В 2017 году указывалось, что он владеет 50 тыс. акций этой компании и был ее конечным бенефициарным владельцем.

О наличии у Зеленского 15-комнатной виллы в Италии на побережье курорта Форте-дей-Марми ранее сообщали СМИ, однако в декларации за 2017 год этой информации не было.

Напомним, сегодня в связи с инаугурацией Зеленского было совершено беспрецедентное перекрытие центральных улиц столицы.