Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Кино-Театр.РУ»

Дом в Италии и незавершенное строительство в Грузии: Зеленский опубликовал обновленную декларацию

20 мая 2019, 15:18
999

Сегодня в Едином государственном реестре деклараций появилась обновленная декларация нового президента Украины Владимира Зеленского.

Loading...

Так, теперь в его декларации в разделе «Незавершенное строительство» появились пять гостиничных номеров в Грузии, которые находятся в общей собственности с его женой Еленой Зеленской, сообщает «Укринформ».

Среди других объектов собственности Зеленского указан жилой дом в Италии, площадь которого составляет 413 кв. м. Отмечается, что право собственности на этот объект недвижимости он приобрел в августе 2015 года.

Также новый президент отразил в декларации еще восемь новых знаков для товаров и услуг — в дополнение к тем, которые были в его декларации за 2017 год.

В то же время в декларации за 2018 год нет информации об акциях Megiritano Ventures Ltd. В 2017 году указывалось, что он владеет 50 тыс. акций этой компании и был ее конечным бенефициарным владельцем.

О наличии у Зеленского 15-комнатной виллы в Италии на побережье курорта Форте-дей-Марми ранее сообщали СМИ, однако в декларации за 2017 год этой информации не было.

Напомним, сегодня в связи с инаугурацией Зеленского было совершено беспрецедентное перекрытие центральных улиц столицы.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости за 20 мая: инаугурация президента Зеленского и роспуск Верховной Рады

Главной новостью сегодняшнего дня стала инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. В понедельник, 20 мая, актер официально стал шестым украинским президентом

Новости Украины
16:53

Дом в Италии и незавершенное строительство в Грузии: Зеленский опубликовал обновленную декларацию

В Едином государственном реестре деклараций появилась обновленная декларация нового президента Украины Владимира Зеленского. В ней появились гостиничные номера в Грузии и дом в Италии

Новости Украины
15:18
Новости партнеров
Загрузка...