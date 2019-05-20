Володимир Зеленський, фото: «Кино-Театр.РУ»

https://racurs.ua/ua/n122133-budynok-v-italiyi-ta-nezavershene-budivnyctvo-v-gruziyi-zelenskyy-opublikuvav-onovlenu-deklaraciu.html

Ракурс

Сьогодні в Єдиному державному реєстрі декларацій з’явилася оновлена декларація нового президента України Володимира Зеленського.

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Так, тепер у його декларації в розділі «Незавершене будівництво» з’явилися п’ять готельних номерів у Грузії, котрі перебувають у спільній власності з його дружиною Оленою Зеленською, повідомляє «Укрінформ».

Серед інших об'єктів власності Зеленського вказано житловий будинок в Італії, площа котрого становить 413 кв. м. Зазначається, що право власності на цей об'єкт нерухомості він набув у серпні 2015 року.

Також новий президент відобразив у декларації ще вісім нових знаків для товарів та послуг — на додаток до тих, котрі були в його декларації за 2017 рік.

Водночас у декларації за 2018 рік немає інформації про акції Megiritano Ventures Ltd. У 2017 році вказувалося, що він володіє 50 тис. акцій цієї компанії та був її кінцевим бенефіціарним власником.

Про наявність у Зеленського 15-кімнатної вілли в Італії на узбережжі курорту Форте-дей-Мармі раніше повідомляли ЗМІ, проте в декларації за 2017 рік цієї інформації не було.

Нагадаємо, сьогодні у зв’язку із інавгурацією Зеленського було здійснене безпрецедентне перекриття центральних вулиць столиці.