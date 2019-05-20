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Туалети в супермаркетах України стануть обов’язковими. Фото: samtrest.spb.ru

Туалети в супермаркетах України стануть обов’язковими (ІНФОГРАФІКА)

20 тра 2019, 15:14
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Туалети для відвідувачів зобов’яжуть облаштовувати в українських супермаркетах, торговельних і торговельно-розважальних центрах, магазинах одягу, взуття та дитячих іграшок.

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Такий пункт внесено до Державних будівельних норм. Він набуде чинності 1 серпня. Про це сьогодні повідомив заступник міністра регіонального розвитку України Лев Парцхаладзе в Facebook.

За словами чиновника, у великих торговельних залах, площа яких становить понад 2,5 тис. кв. м, мають бути облаштовані жіночі та чоловічі туалети, а також туалетні кабінки для людей з особливими потребами.

Туалети в супермаркетах України стануть обов’язковими. Фото: Лев Парцхаладзе / Facebook.

Згідно з чинними нормами, один туалет розрахований на 600 кв. м. торговельного залу. При цьому в ньому має бути не менше чотирьох кабінок.

Нагадаємо, у квітні 2019 року фахівці автомобілебудівної компанії Ford (Форд) зі США розробили розумний продуктовий візок для супермаркетів.

Джерело: Ракурс


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