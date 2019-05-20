Росія затягує проведення переговорів щодо транзиту газу, фото: Front News International

https://racurs.ua/ua/n122131-rosiya-vidmovylasya-v-travni-provodyty-peregovory-schodo-tranzytu-gazu-cherez-gts-ukrayiny.html

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Росія відмовилася проводити в травні, вже після інавгурації нового президента Володимира Зеленського, тристоронні переговори щодо транзиту газу через ГТС України.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Раніше очікувалося, що наступний раунд переговорів з цього питання відбудеться у травні-червні — після інавгурації нового президента України.

За словами Вітренка, на червень проведення відповідних переговорів також не узгоджене.

На думку комерційного директора «Нафтогазу», стає очевидним, що російська сторона свідомо затягує процес проведення переговорів, прикриваючись спекуляціями щодо нібито впливу виборів президента України.

Вітренко зазначає, що причиною таких дій Росії може бути намагання спочатку дочекатися рішення Данії щодо «Північного Потоку-2», після ухвалення якого буде зрозуміло, запрацює цей газогін, з 1 січня 2020 року, як було заплановано, чи його спорудження затягнеться ще на півроку.

Вітренко наголошує, що Данія зараз розглядає три варіанти проходження газогону, і лише один із них призведе до затримки з будівництвом.

І навіть ця затримка не гарантує Україні збереження транзиту, — наголошує чиновник.

Вітренко побоюється, що Росія може вдатися до обмежень постачання газу до Європи до контрактних мінімумів. Це призведе до підвищення цін на газ для Європи, зокрема й для України, й дозволить РФ тиснути на Євросоюз задля зняття перешкод для спорудження «Північного потоку-2».

Нагадаємо, в уряді Болгарії в березня заявили, що в 2020 році «Газпром» зупинить транзит газу до Туреччини через Україну.