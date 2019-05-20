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Ракурс
Россия затягивает проведение переговоров по транзиту газа, фото: Front News International

Россия отказалась в мае проводить переговоры по транзиту газа через ГТС Украины — Витренко

20 мая 2019, 14:33
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Россия отказалась проводить в мае, уже после инаугурации нового президента Владимира Зеленского, трехсторонние переговоры по транзиту газа через ГТС Украины.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Ранее ожидалось, что следующий раунд переговоров по этому вопросу состоится в мае-июне — после инаугурации нового президента Украины.

По словам Витренко, на июнь проведение соответствующих переговоров также не согласовано.

По мнению коммерческого директора «Нафтогаза», становится очевидным, что российская сторона сознательно затягивает процесс проведения переговоров, прикрываясь спекуляциями о якобы влиянии выборов президента Украины.

Витренко отмечает, что причиной таких действий России может быть стремление сначала дождаться решения Дании по «Северному Потоку-2», после принятия которого будет понятно, заработает этот газопровод, с 1 января 2020 года, как было запланировано, или его сооружение затянется еще на полгода.

Витренко отмечает, что Дания сейчас рассматривает три варианта прохождения газопровода, и только один из них приведет к задержке со строительством.

И даже эта задержка не гарантирует Украине сохранение транзита, — отмечает чиновник.

Витренко опасается, что Россия может прибегнуть к ограничениям поставок газа в Европу до контрактных минимумов. Это приведет к повышению цен на газ для Европы, в том числе и для Украины, и позволит РФ давить на Евросоюз с целью снятия препятствий для строительства «Северного потока-2».

Напомним, в правительстве Болгарии в марте заявили, что в 2020 году «Газпром» остановит транзит газа в Турцию через Украину.

Источник: Ракурс


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