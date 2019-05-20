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Ракурс
Зеленский на встрече с послами заговорил на английском. Фото: Адміністрація президента

Зеленский на встрече с послами заговорил на английском (ФОТО)

20 мая 2019, 14:29
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена провели торжественный прием для иностранных послов и руководителей делегаций.

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На инаугурацию Зеленского прибыло много высокопоставленных политиков из разных уголков мира. Свою речь на приеме президент завершил на английском. Об этом сообщается в пресс-службе главы государства.

Зеленский и его жена Елена принимают послов. Фото: Администрация президента

На торжественную церемонию прибыли президенты пяти стран: Саломе Зурабишвили (Грузия), Керсти Кальюлайд (Эстония), Раймондс Вейонис (Латвия), Даля Грибаускайте (Литва) и Янош Адер (Венгрия).

Также Украину посетили вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, министр нацобороны Канады Харджит Саджан, министр энергетики США Рик Перри и американский спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер.

Среди гостей также приехали председатель чешского сената Ярослав Кубера, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, вице-президент Турции Фуат Октай, председатель парламента Азербайджана Октай Асадов и министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски.

Во время своей речи Зеленский назвал Украину надежной сестрой, которой будет гордиться международное сообщество.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня прошла церемония инаугурации президента Владимира Зеленского.

Источник: Ракурс


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