Зеленський на зустрічі з послами заговорив англійською. Фото: Адміністрація президента

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Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена провели урочистий прийом для іноземних послів та очільників делегацій.

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На інавгурацію Зеленського прибуло багато високопоставлених політиків з різних куточків світу. Свою промову до них президент завершив англійською. Про це повідомляється у прес-службі голови держави.

На урочисту церемонію прибули президенти п’яти країн: Саломе Зурабішвілі (Грузія), Керсті Кальюлайд (Естонія), Раймондс Вейоніс (Латвія), Даля Грибаускайте (Литва) та Янош Адер (Угорщина).

Також в Україну завітали віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч, міністр нацоборони Канади Харджит Саджан, міністр енергетики США Рік Перрі та американський спецпредставник з питань України Курт Волкер.

Серед гостей також приїхали голова чеського сенату Ярослав Кубера, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, віце-президент Туреччини Фуат Октай, голова парламенту Азербайджану Октай Асадов та міністр закордонних справ Молдови Тудор Уляновскі.

Під час своєї промови Зеленський назвав Україну надійною сестрою, якою буде пишатися міжнародна спільнота.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні пройшла церемонія інавгурації президента Володимира Зеленського.