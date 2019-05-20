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Розпуск парламенту Зеленський обговорить на консультаціях з фракціями Ради, фото — Твіттер АП

Розпуск парламенту Зеленський обговорить на консультаціях з фракціями Ради (ДОКУМЕНТ)

20 тра 2019, 14:28
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Дострокове припинення повноважень парламенту президент Володимир Зеленський обговорить на консультаціях з фракціями Верховної Ради.

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Указ про розпуск Ради президент може оприлюднити увечері 20 травня, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на народного депутата Валерія Карпунцова.

Нардеп наголосив, що указ з’явиться після консультації з фракціями, на які Зеленський запросив парламент.

Президент мусить це зробити, бо такою є норма Конституції. Подивимося, що буде в обґрунтуванні. На порушення Конституції він не піде. Ввечері, я так розумію буде указ, — заявив Карпунцов.

Водночас канал «112 Україна» оприлюднив текст запрошення на консультації главі фракції Радикальної партії Олегу Ляшку. У ньому вказано, що зустріч в Адміністрації президента щодо розпуску парламенту відбудеться 21 травня о 10.00.

Розпуск парламенту Зеленський обговорить на консультаціях з фракціями Ради, фото — 112 Україна

Нагадаємо, що сьогодні під час інавгурації Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. У ЦВК після цього пояснили, що у випадку початку виборчого процесу жодне рішення суду не може його зупинити. Вибори до Ради стартують з наступного дня після того, як відповідний указ буде оприлюднений.

Нагадаємо, що минулого тижня фракція «Народного фронту» заявила про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості.

Крім того, відразу після інавгурації Зеленського екс-президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман провели в спікера парламенту Андрія Парубія переговори щодо ймовірного розпуску Ради.

Джерело: Ракурс


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