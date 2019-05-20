Відставка силовиків і невідкладні закони: Зеленський оголосив вимоги до Ради, фото — Президент України

https://racurs.ua/ua/n122113-vidstavka-sylovykiv-i-nevidkladni-zakony-zelenskyy-ogolosyv-vymogy-do-rady.html

Ракурс

Новий президент України Володимир Зеленський після складення присяги оголосив свої вимоги до Верховної Ради.

Loading...

Він вимагає від депутатів прийняти закон про скасування недоторканності депутатів, новий закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також Виборчий кодекс.

Крім того, Зеленський вимагає звільнити з посад голову СБУ, генерального прокурора і міністра оборони.

Окремо новий глава держава висунув вимоги до уряду, натякнувши на ймовірні кадрові зміни у ньому. Він пригадав у зв’язку з цим цитату Рональда Рейгана про те, що «уряд не вирішує наших проблем, а уряд і є нашою проблемою».

Ви можете взяти ручку і звільнитися. Думаю, що люди це оцінять, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про відставку голови СБУ Василя Грицака.