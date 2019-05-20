Зеленський звернувся до всіх українців: Нас 65 мільйонів. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n122112-zelenskyy-zvernuvsya-do-vsih-ukrayinciv-nas-65-milyoniv.html

Ракурс

На інавгурації новообраний президент України Володимир Зеленський закликав українців повернутися на батьківщину з інших країн. Він пообіцяв надати громадянство всім охочим.

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За словами президента, українців 65 мільйонів і необхідно об'єднатися в одну країну. Зеленський заявив, що Україні не потрібні сувеніри з Європи, їм потрібно, щоб українці привезли з собою свої знання, досвід і ментальні цінності.

Також президент наголосив, що громадяни України повинні об'єднатися, як ісландці на чемпіонаті по футболу, і боротися разом за одну національну ідею.

Сьогодні, 20 травня, відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського. На урочистому засіданні Верховної Ради президент склав присягу українському народу, отримав президентські регалії, а потім звернувся до усіх співвітчизників з промовою.

Зазначимо, що на інаугурацію Зеленського прибули президенти Естонії, Латвії, Грузії і Литви. Також були присутні представник Вселенського патріарха та спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.