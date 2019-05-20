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Зеленский обратился ко всем украинцам: Нас 65 миллионов. Фото: Радіо свобода

Зеленский обратился ко всем украинцам: Нас 65 миллионов

20 мая 2019, 10:48
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На инаугурации новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться на родину из других стран. Он пообещал предоставить гражданство всем желающим.

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По словам президента, украинцев 65 миллионов и необходимо объединиться в одну страну. Зеленский заявил, что Украине не нужны сувениры из Европы, им нужно, чтобы украинцы привезли с собой свои знания, опыт и ментальные ценности.

Также президент подчеркнул, что граждане Украины должны объединиться, как исландцы на чемпионате по футболу, и сражаться вместе за одну национальную идею.

Сегодня, 20 мая, состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. На торжественном заседании Верховной Рады президент принес присягу украинскому народу, получил президентские регалии, а потом обратился ко всем соотечественникам с речью.

Отметим, что на инаугурацию Зеленского прибыли президенты Эстонии, Латвии, Грузии и Литвы. Также присутствовали представитель Вселенского патриарха и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Источник: Ракурс


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