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Отставка силовиков и неотложные законы: Зеленский объявил требования к Раде, фото — Президент України

Отставка силовиков и неотложные законы: Зеленский объявил требования к Раде

20 мая 2019, 10:57
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Новый президент Украины Владимир Зеленский после принесения присяги объявил свои требования к Верховной Раде.

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Он требует от депутатов принять закон об отмене неприкосновенности депутатов, новый закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также Избирательный кодекс.

Кроме того, Зеленский требует уволить председателя СБУ, генерального прокурора и министра обороны.

Отдельно новый глава государства вспомнил о правительстве, намекнув на возможные кадровые изменения в нем. Он вспомнил в связи с этим цитату Рональда Рейгана о том, что «правительство не решает наших проблем, а правительство и является нашей проблемой».

Вы можете взять ручку и уволиться. Думаю, что люди это оценят, — заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня стало известно об отставке главы СБУ Василия Грицака.

Источник: Ракурс


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