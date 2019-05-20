Отставка силовиков и неотложные законы: Зеленский объявил требования к Раде, фото — Президент України

https://racurs.ua/n122113-otstavka-silovikov-i-neotlojnye-zakony-zelenskiy-obyavil-trebovaniya-k-rade.html

Ракурс

Новый президент Украины Владимир Зеленский после принесения присяги объявил свои требования к Верховной Раде.

Loading...

Он требует от депутатов принять закон об отмене неприкосновенности депутатов, новый закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также Избирательный кодекс.

Кроме того, Зеленский требует уволить председателя СБУ, генерального прокурора и министра обороны.

Отдельно новый глава государства вспомнил о правительстве, намекнув на возможные кадровые изменения в нем. Он вспомнил в связи с этим цитату Рональда Рейгана о том, что «правительство не решает наших проблем, а правительство и является нашей проблемой».

Вы можете взять ручку и уволиться. Думаю, что люди это оценят, — заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня стало известно об отставке главы СБУ Василия Грицака.