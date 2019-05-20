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Роспуск парламента Зеленский обсудит на консультациях с фракциями Рады, фото — Твиттер АП

Роспуск парламента Зеленский обсудит на консультациях с фракциями Рады (ДОКУМЕНТ)

20 мая 2019, 14:28
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Досрочное прекращение полномочий парламента президент Владимир Зеленский обсудит на консультациях с фракциями Верховной Рады.

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Указ о роспуске Рады президент может обнародовать вечером 20 мая, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на народного депутата Валерия Карпунцова.

Нардеп отметил, что указ появится после консультаций с фракциями, на которые Зеленский пригласил парламент.

Президент должен это сделать, потому что такова норма Конституции. Посмотрим, что будет в обосновании. На нарушение Конституции он не пойдет. Вечером, я так понимаю будет указ, — заявил Карпунцов.

В то же время канал «112 Украина» обнародовал текст приглашения на консультации главе фракции Радикальной партии Олегу Ляшко. В нем указано, что встреча в Администрации президента относительноо роспуска парламента состоится 21 мая в 10.00.

Роспуск парламента Зеленский обсудит на консультациях с фракциями Рады, фото — 112 Украина

Напомним, что сегодня во время инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. В ЦИК после этого объяснили, что в случае начала избирательного процесса ни одно решение суда не может его остановить. Выборы в Раду стартуют со следующего дня после того, как соответствующий указ будет обнародован.

Напомним, на прошлой неделе фракция «Народного фронта» заявила о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства.

Кроме того, сразу после инаугурации Зеленского экс-президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман провели у спикера парламента Андрей Парубий переговоры относительно вероятного роспуска Рады.

Источник: Ракурс


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