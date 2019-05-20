Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Туалеты в супермаркетах Украины станут обязательными. Фото: samtrest.spb.ru

Туалеты в супермаркетах Украины станут обязательными (ИНФОГРАФИКА)

20 мая 2019, 15:14
999

Туалеты для посетителей обяжут оборудовать в украинских супермаркетах, торговых и торгово-развлекательных центрах, магазинах одежды, обуви и детских игрушек.

Loading...

Такой пункт внесен в Государственные строительные нормы. Он вступит в силу 1 августа. Об этом сегодня сообщил заместитель министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

Туалеты в супермаркетах Украины станут обязательными. Фото: Лев Парцхаладзе / Facebook.По словам чиновника, в больших торговых залах, площадь которых составляет более 2,5 тыс. кв. м, должны быть оборудованы женские и мужские туалеты, а также туалетные кабинки для людей с особыми потребностями.

Согласно действующим нормам, один туалет рассчитан на 600 кв. м. торгового зала. При этом в нем должно быть не менее четырех кабинок.

Напомним, в апреле 2019 года специалисты автомобилестроительной компании Ford (Форд) из США разработали умную продуктовую тележку для супермаркетов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости за 20 мая: инаугурация президента Зеленского и роспуск Верховной Рады

Главной новостью сегодняшнего дня стала инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. В понедельник, 20 мая, актер официально стал шестым украинским президентом

Новости Украины
16:53

Дом в Италии и незавершенное строительство в Грузии: Зеленский опубликовал обновленную декларацию

В Едином государственном реестре деклараций появилась обновленная декларация нового президента Украины Владимира Зеленского. В ней появились гостиничные номера в Грузии и дом в Италии

Новости Украины
15:18
Новости партнеров
Загрузка...