Туалеты в супермаркетах Украины станут обязательными. Фото: samtrest.spb.ru

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Туалеты для посетителей обяжут оборудовать в украинских супермаркетах, торговых и торгово-развлекательных центрах, магазинах одежды, обуви и детских игрушек.

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Такой пункт внесен в Государственные строительные нормы. Он вступит в силу 1 августа. Об этом сегодня сообщил заместитель министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

По словам чиновника, в больших торговых залах, площадь которых составляет более 2,5 тыс. кв. м, должны быть оборудованы женские и мужские туалеты, а также туалетные кабинки для людей с особыми потребностями.

Согласно действующим нормам, один туалет рассчитан на 600 кв. м. торгового зала. При этом в нем должно быть не менее четырех кабинок.

Напомним, в апреле 2019 года специалисты автомобилестроительной компании Ford (Форд) из США разработали умную продуктовую тележку для супермаркетов.