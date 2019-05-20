Ракурсhttps://racurs.ua/
Сан-Франциско випередило Цюріх за рівнем зарплати – Bloomberg. Фото: oxu.az
Сан-Франциско випередило Цюріх за рівнем зарплати — Bloomberghttps://racurs.ua/ua/n122135-san-francysko-vyperedylo-curih-za-rivnem-zarplaty-bloomberg.htmlРакурс
Сан-Франциско витіснило Цюріх в рейтингу найвищих зарплат світу. За останні п’ять років американське місто піднялося в рейтингу зарплат і доходу, який залишається після оренди житла.
Loading...
Сан-Франциско вперше очолило список найвищих зарплат завдяки швидкому зростанню сектора технологій США. Про це заявили представники Deutsche Bank, передає видання Bloomberg.
Першість у рейтингу зарплат Сан-Франциско змігло отримати також через зростання долара. Завдяки цьому багато міст США змінили свої позиції в порівнянні із світовими аналогами.
Німецький банк традиційно склав Карту світових цін. Згідно з рейтингом, Цюріх змістився на другу позицію за рівнем зарплат, але все ще очолює список за якістю життя.
Для свого дослідження банк конвертував ціни на продукти і послуги в долари, а також розглянув середню заробітну плату. Природно, що мегаполіси завжди займають вищі місця в рейтингу, адже там більше людей з високою зарплатою, що відчутно впливає на середній показник.
Після Цюріха до п’ятірки входять ще три американських міста: Нью-Йорк, Бостон і Чикаго. За ними слідують Сідней, Осло, Копенгаген, Мельбурн і Лондон.
Зазначимо, що Цюріх є найдорожчим місцем для побачення. У п’ятірку лідерів також входять Осло, Копенгаген, Гельсінкі і Токіо. Американських міст в рейтингу виявилося два: Нью-Йорк (6-е місце) і Сан-Франциско (9-е місце).
Як раніше повідомляв «Ракурс», названі найдорожчі потяги світу.
Загрузка...